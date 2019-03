'Checho' Ibarra y su curiosa anécdota al ver desnudo a Kukín Flores [VIDEO]

El exfutbolista Sergio 'Checho' Ibarra se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', programa donde terminó contando sus inicios en el fútbol peruano.

La pregunta que sin duda llamó más la atención fue la siguiente: "¿Te asustaste cuando viste desnudo a 'Kukín' Flores?". Cuando le mencionaron a su fallecido colega, el 'Checho' Ibarra solo tuvo buenos comentarios y contó la graciosa anécdota en que vio sin ropa a la personalidad del Sport Boys.

"Gracias a él (por 'Kukín') me tocó compartir el Sport Boys del 98, porque hicimos una excelente campaña con un grupo de muchachos muy jóvenes", relató 'Checho'.

"Él era una de las figuras del Sport Boys y yo voy al camerino, y ya todos estaban sentados. En cambio yo no tenía un lugar. Uno siempre se prepara para saber donde se puede sentar para sentirse cómodo y en ese entonces solo habían dos espacios y escogí uno de ellos para sentarme", agregó.

Sobre cómo vio desnudo a 'Kukín' Flores, el argentino nacionalizado peruano respondió: "Él me abrazó y me dio la bienvenida... recuerdo que esa vez él entrenó poco y se fue. Cuando terminamos de entrenar, yo entro al camerino y me senté donde había puesto mi bolsita. En ese momento, seguía un lugar vacío... de repente veo que 'Kukín' sale con una toalla y con el torso desnudo, entonces él pasa y todos me miraban porque estaba al lado de él (por 'Kukín'). De repente él se sienta a mi costado y me preguntaba por mi ex equipo (en ese entonces del Centro Deportivo Municipal)".

"Él tenía una maña de meterse la mano debajo de la toalla... se le cayó (la toalla) y se comenzó a reír. Yo no sé si le vi los dientes, la oreja, pero esa cosa (por su miembro viril) generaba un 'vientito'... le dije que se pusiera la toalla y él comenzó a reírse", contó 'Checho' Ibarra entre risas.

'Checho' Ibarra habló de Kukín Flores en 'El Valor de la Verdad'