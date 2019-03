Leslie Shaw le responde a Juan Francisco Escobar tras fuertes críticas [VIDEO]

El actor Juan Francisco Escobar no tuvo reparos en dirigirse a Leslie Shaw luego que manifestara que "el rock pasó de moda". Mediante su programa 'perdidos en el espacio' del Diario La República' dijo que ella habría dicho esa frase porque en realidad "no pudo con el rock, pues no tiene talento, práctica y ni disciplina".

Esta opinión llegaron a los oídos de la intérprete de "Faldita", quien mediante su cuenta de Facebook cuestionó al actor el motivo por las que dijo estas frases contra ella. El también locutor de radio hizo capturas del mensaje que le dejó la ex pareja de Mario Hart y lo compartió en la citada red social para dar a conocer a sus seguidores.

"Oe ¿qué te pasó? Tú eras chévere, ¿no tienes chamba?", preguntó Leslie Shaw. Ante este comentario, Juan Francisco Escobar no perdió la oportunidad de responder y rescatar que él tiene talento y creatividad, uno de los principales factores por las se puede desempeñar en distintas labores y por las cuales tiene trascendencia.

"Soy chevere y siempre tengo chamba. Vivo de mi talento y creatividad. Si quiero hago música, produzco, confisco tv o actúo en cine, o lleno con mis monólogos. Ahora radio para retomar lo que puse como columna vertebral en el medio. Se llama trascendencia".

En otro mensaje, el conductor de la videocolumna 'Perdidos en el espacio' del Diario La República agradeció a la intérprete de "Faldita" por intentar "desacreditarlo".

"Gracias por lo respetuoso de tu comentario tratando de desacreditarme. Recuerda que quedamos artistas que no nos movemos por el dinero y un comentario como este que me escribes para pasarme por encima no me ofende. Tu comentario no es chevere así como tu chamba. Suerte", finalizó el actor.

Facebook: Leslie Shaw le responde a Juan Francisco Escobar

Video de Juan Francisco Escobar opinando de las declaraciones de Leslie Shaw