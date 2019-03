Chacalín entristece a sus fans: “Poco a poco me estoy muriendo” [VIDEO]

El fin de semana ‘Día D’ sorprendió a los seguidores de la chicha peruana con una triste noticia. Y es que William Palomino Moriano, mejor conocido como ‘Chacalín’, atraviesa un duro momento.

El reportero de ‘Dia D’ dio a conocer que el cantante de chicha padece de neurapatía diabética, producto de la diabetes y la tuberculosis que lo acompañan desde hace algunos años.

Chacalín, quien ofrece conciertos en velorios, comentarios y hasta penales, tiene neuropatía diabética en sus miembros inferiores, complicando aún más su estado de salud. Dicha enfermedad no le permita desplazarse con facilidad.

“Estoy un poco triste por la salud que estoy llevando. Yo era una persona gordita, agarrado. Estoy pasando una etapa de mi vida muy triste. Tengo diabetes y TBC”, expresó para las cámaras de ATV.

Para estar bien, William Palomino tiene que seguir un doloroso tratamiento de agujas y masajes. “Son ampollas que no son de acá, me alivian el dolor y me hacen caminar”, expresó.

A manera de sarcasmo, el intérprete de La Nueva Imagen canta: “En la sala de un hospital estoy postrado, tengo diabetes de amor, poquito a poco me estoy muriendo. No sientas pena por mí, menos por mi dolor”.

Chacalín es sobrino de Lorenzo Palacios Quispe, el maestro de la música chicha, y primo de José María Palacios. A 25 años de la muerte de ‘Papá Chacalón’, uno de sus sobrinos coquetea con la muerte.

