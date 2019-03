Mamá de Angie Jibaja revela la dura realidad de sus nietos por decisión de Jean Paul [VIDEO]

Angie Jibaja pasa por el momento más difícil de su vida, debido a que la modelo perdió la "tenencia temporal" de los dos hijos que tiene con Jean Paul Santa María. Tras anunciarse la noticia, la 'chica de los tatuajes' desapareció de las redes sociales durante unas horas, elevando la preocupación de su madre.

Como se recuerda, durante los últimos días la modelo estuvo envuelta en escándalos y rumores sobre una presunta recaída en las drogas, provocando que el Ministerio de la Mujer le de la tenencia de sus hijos a su hermana. La decisión provocó que muchos de los usuarios se pregunten por qué no consideraron a Jean Paul Santa María como progenitor de los pequeños.

Tras plantearse la interrogante, la mamá de Angie Jibaja, Maggie Liza, decidió sincerarse en el programa de Magaly Medina, donde confesó cuál era la razón de no considerar al papá de los menores. "Porque Jean Paul ni siquiera los ha firmado hasta ahora, las partidas no tienen la firma de Jean Paul entonces para ellos él está descalificado; aparte él ha demostrado que no cumple con sus hijos", dijo la progenitora de la modelo.

La modelo mantuvo un largo romance con el cantante de cumbia, con el que tuvo dos hijos y la relación terminó de la peor manera, debido a que Jean Paul negó a los dos pequeños y terminó en un juicio con Angie Jibaja por la manutención y responsabilidades que debía cumplir.

Ambos menores se cambiarían de domicilio mientras continúen las investigaciones para determinar cuál será el ambiente adecuado para ambos menores, quienes se habrían visto afectados a raíz de los escándalos de su madre.