Mario Irivarren a Cardozo: “Atrasaste a Loco Vargas con la ‘vengadora’”

Rebeca Escribens, conductora de ‘América Espectáculos’ y ‘Más Espectáculos’, reveló que ‘Esto es Guerra’ aumentó su rating gracias a la “Batalla de hip hop” que protagonizaron los ‘retadores’ y los ‘guerreros’.

Uno de los duelos más divertidos fue el que protagonizaron Rafael Cardozo y Mario Irivarren. Por ejemplo el brasileño aseguró que el capitán de los ‘retadores’ es la “cábala de los futbolistas” y que incluso sigue llamando a Ivana Yturbe, pese a que ella está en una relación con Jefferson Farfán.

A manera de venganza y en la reciente “Batalla de hip hop”, Irivarren le recordó a Rafael Cardozo su polémico viaje con Tilsa Lozano, expareja de Juan Manuel Vargas.

“Mira Rafaelito, lo que me acabas de decir no es nada comparado con la que te voy a mandar ahorita”, advirtió el exparticipante de ‘Combate’.

“Tú vives hablando de terceras personas y estoy notando que el fútbol te apasiona, ahora solo futbolistas me mencionas porque atrasaste a Vargas con la vengadora”, remató Mario Irivarren.

Rafael Cardozo no pudo ocultar su sorpresa y le pidió al productor de ‘Esto es Guerra’ que le ponga tarjeta roja a su compañero.

Mario Irivarren habla de sus sentimientos por Ivana Yturbe

La semana pasada, Mario Irivarren fue invitado al programa ‘En boca de todos’, donde una vez más le preguntaron sobre Ivana Yturbe, quien es su compañera de trabajo.

Mientras participaba del segmento que Brunella Horna, Sheyla Rojas aprovechó la oportunidad para consultarle sobre sus sentimientos hacia la popular ‘Princesa inca’.

“¿Sigues enamorado de Ivana Yturbe?”, consultó la conductora de ‘Estás en todas’, a lo que el ‘retador’ respondió de manera negativa.

“Obviamente ya no. Siempre queda el cariño, buenos recuerdos. En mi caso no queda una amistad, no por ahora, más adelante se dé, pero queda lo positivo. Uno siempre intenta guardar los mejores recuerdos y descartar los malos momentos que hay en toda relación”, declaró el participante de ‘Esto es Guerra’.

Brunella Horna también se animó a preguntarle a Mario Irivarren lo que sintió cuando vio a Ivana en el set de ‘Esto es Guerra’. El chico reality admitió que el ingreso de su ex a su centro de trabajo lo sorprendió mucho, pero destacó el motivo que tuvo Yturbe para ingresar al reality de América Televisión.