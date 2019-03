Melissa Loza estaría en red de comercio de drogas, según testigo clave

La conductora de televisión Magaly Medina sigue detrás de la investigación sobre el polémico caso de drogas en el que se ha visto involucrada la modelo peruana Melissa Loza y su pareja Juan Diego Álvarez. En exclusiva, la figura de ATV recogió el testimonio de Marcelo, el sobrino del investigado por comercialización de marihuana.

En la entrevista, el sobrino de Juan Diego Álvarez precisó que es testigo de las acciones que hacia su tío junto a la chica reality Melissa Loza. Él manifestó que la popular 'Diosa' está involucrada en la red de comercialización de droga. Según su testimonio en el programa "Magaly TV, la firme", ella lo veía fumar marihuana en el cuarto de su pareja y lo ayuda a armar las bolsas con marihuana para su venta.

"Yo paraba con mucho miedo. Yo le dije a mi papá que encontré un kilo de marihuana en el cuarto de Juan Diego, que lo acaba de meter. Me sorprendió mucho, y no pensé decirlo. Me hacia fumar con Melissa Loza ahí. Ella era parte del grupo del 'paqueteo' de droga. Me sorprendió que ella estaba en el 'paqueteo', ayudando con las bolsas. Qué está haciendo Melissa acá. Con mis propios ojos lo he visto. Si no me creen, esas pruebas van a salir".

Las declaraciones de Marcelo provocó el llanto de la madre de Melissa Loza, quien se quedó sin palabras con inesperada revelación. Antes de culminar con la entrevista, el joven le expresó a Magaly Medina que no iba a retornar al centro de rehabilitación por adicción a las drogas, y dejó un mensaje sobre el caso que ha puesto en el ojo de la tormenta a la exintegrante de "Esto es guerra".

"A mi tío Pedro yo lo quiero mucho. Siempre nos ha apoyado a mi y a mi familia. Es imposible que se haya querido meter conmigo, siempre ha tenido una relación cercana con mi padre y con Juan Diego. No quiero más manipulaciones, quiero regresar a mi vida normal. Ayúdame a salir de esto".

Caso Melissa Loza en ATV