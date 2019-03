francisca aronsson:“He vuelto a ser acosada en redes”

¿De qué manera sufriste de acoso en redes sociales?

Sucedió el año pasado, un chico me llamaba constantemente vía Skype y cometí el error de aceptar la videollamada y me enseñó su parte íntima. Me quedé traumada, me dio mucha rabia, fue duro.

¿Qué medidas tomaste para que no vuelva a suceder?

Tengo cuidado con las redes sociales, no doy mi número de celular, no hago conversaciones en privado, solo contesto mensajes abiertos. He vuelto a ser acosada por el mismo chico, otra vez me llama por Skype, pero lo he bloqueado.

¿Vas a entablar alguna denuncia a las autoridades?

Me encantaría denunciar porque ese tipo no se merece nada, pero lamentablemente denuncias y todo queda en nada. Y ahora que hasta los congresistas son acusados de acoso, me desanima más. Se siente un poco de frustración, ¡cuándo vas a cambiar, Perú!

¿Qué proyectos se vienen en actuación?

Voy a filmar la película Reina sin corona de Sinargollas Producciones, empezamos en mayo. La cinta se basa en tres casos fuertes de agresión que sufre la mujer. Yo voy a recrear el caso de la niña de la bicicleta que fue violada y asesinada. Sé que también se recreará el caso de la chica quemada en un micro.

¿Cuál es tu mensaje como embajadora de la Liga contra el Cáncer?

Estamos en el mes mundial contra el virus del papiloma humano, así que recomiendo la vacunación gratuita a las niñas en los colegios y los chequeos preventivos.❖