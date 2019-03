Susan Ochoa habla de la promesa que Gianmarco no le cumplió

Días después del caluroso recibimiento que recibió en el aeropuerto Jorge Chávez tras dejar en alto el nombre de Perú al triunfar en Viña del Mar 2019 por partida doble, la cantante Susan Ochoa ofreció una conferencia de prensa este martes 5 de marzo.

Respaldada por Eva Ayllón, ‘El Viejo’ Rodríguez y Pelo D’ Ambrosio, Susan Ochoa se mostró agradecida con los medios de comunicación por todo el apoyo que le dieron antes y durante sus presentaciones en el festival chileno.

Durante su reencuentro con la prensa, la mismísima Susan Ochoa habló del cantante Gianmarco Zignago, quien fue cuestionado por la promesa que no cumplió a quien fue su pupila en ‘La Voz Perú’, en el año 2015.

Aunque en un inicio solo atinó a decir “sin palabras realmente”, la intérprete de la canción “Ya no más” reveló lo que el cantautor le dijo cuando ella le tocó el tema.

“No sé, sus razones tendrá (Gianmarco). Él compone temas para artistas con sello discográfico, una vez me lo dijo a mí. Y pues acá en nuestro país no tenemos sello discográfico. Soy una mujer emprendedora, una artista que sola ha puesto su disco”, expresó.

“¿Le dirías que cumpla con su promesa?”, le preguntaron, a lo que Susan Ochoa señaló: “No, no, no. Mira, yo sigo con mi carrera. Él no tiene ninguna responsabilidad conmigo, que Dios lo bendiga y que siga llevando el nombre del Perú”.

Mediante las redes sociales, Gianmarco fue duramente criticado por no haberle compuesto un tema a Susan Ochoa como sí lo hizo con Daniel Lazo, pese a que no fue couch del cantante ayacuchano.

Por los mismos medios, el intérprete de “Se me olvidó” felicitó a Susan Ochoa por las gaviotas de plata que ganó en el Festival de la Canción de Viña del Mar 2019 y hasta le dio algunos consejos para que no se deje llevar por la fama.

Susan Ochoa triunfó en Viña del Mar 2019

Susan Ochoa quedó en segundo lugar en La Voz Perú