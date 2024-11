España vs Suiza EN VIVO juegan este lunes 18 de noviembre, a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora española), por la fecha 6 del grupo 4 de la Liga A en la UEFA Nations League 2024-25. El duelo se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López (Tenerife), con transmisión vía Disney Plus Premium (streaming). Para que no te pierdas este compromiso, sigue la cobertura ONLINE gratis por internet de La República Deportes.

¿A qué hora juega España vs Suiza?

El duelo entre España y Suiza se jugará desde las 8.45 p. m. en territorio español (2.45 p. m. de Perú). Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.45 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.

¿Dónde ver España vs Suiza?

La transmisión de este España vs Suiza estará a a cargo de los siguientes canales y/o plataformas de streaming dependiendeo de tu ubicación geográfica.

México: Sky Sports

Sudamérica: Disney Plus Premium

España: La 1 TVE, RTVE Play.

España vs Suiza: pronóstico

Estas son las cuotas que las principales casas de apuestas dan para cada resultado en este España vs Suiza. El conjunto ibérico es claro favorito.

Betsson: gana España (1,45), empate (4,70), gana Suiza (6,80)

Bet365: gana España (1,45), empate (4,75), gana Suiza (6,50)

Betano: gana España (1,47), empate (4,45), gana Suiza (7,00)

1XBet: gana España (1,51), empate (4,68), gana Suiza (7,10)

Coolbet: gana España (1,48), empate (4,70), gana Suiza (7,00)

Doradobet: gana España (1,47), empate (4,50), gana Suiza (7,00).

Grupo de España vs Suiza

Así está la tabla de posiciones del grupo 4 en la Liga A de la UEFA Nations League. España ya tiene asegurado el primer lugar y su pase a los cuartos de final. Suiza, en cambio, terminará sí o sí como colera y descenderá a la Liga B.

Equipo PJ PG DG Pts España 5 4 8 13 Dinamarca 5 2 2 7 Serbia 5 1 -3 5 Suiza 5 0 -7 2

España vs Suiza: alineaciones probables

Estos son los posibles equipos titulares de España y Suiza para el partido por la UEFA Nations League 2024-25.

España : Raya; Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Casadó, Ruiz; Oyarzábal, Merino, Pedri; Morata.

: Raya; Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Casadó, Ruiz; Oyarzábal, Merino, Pedri; Morata. Suiza: Kobel; Fernandes, Akanji, Elvedi, García; Freuler, Xhaka; Amdouni, Rieder, Ndoye; Embolo.

España vs Suiza: previa

En un partido que será de mero trámite debido a que ya tiene asegurada su clasificación a la siguiente ronda, la selección española cerrará este 2024 con un duelo como local ante Suiza, que tampoco se juega nada en esta última fecha de la fase de grupos.

El vigente campeón de Europa buscará regalarle a sus hinchas en la isla de Tenerife una victoria sobre un combinado helvético que tratará de despedirse con honor ganando su primer partido. Dicho propósito, sin embargo, será por demás complicado, pues la Furia Roja no sabe lo que es perder y viene motivada por un triunfo 2-1 sobre Dinamarca.

¿En qué estadio juegan España vs Suiza?

El escenario de este compromiso será el estadio Heliodoro Rodríguez López, recinto ubicado en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Tiene capacidad para poco más de 20.000 espectadores.