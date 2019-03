Stefano Salvini presentó el thriller 'Rapto'

'Rapto', la nueva película de Frank Perez- Garland, director de 'Margarita', tiene como protagonista a Stefano Salvini, él comparte guion con Gustavo Bueno, quien es su abuelo en ficción. Según el guion escrito por Vanessa Saba, el protagonista tratará de rescatar al personaje de Bueno, quien ha sido raptado por un sujeto que revelará los secretos de esta familia de la clase alta limeña.

“La película tiene un guion poderoso. Es un thriller policial, no para, está muy entretenida. Es un género que no se explora mucho acá, pero lo consumimos en Netflix y hace mucho tiempo que no se hace en el cine peruano. Lleva a los personajes de un extremo a otro. El personaje de Stefano está en constante tensión”, dijo Pérez – Garland, en la conferencia de prensa a la que asistió con su elenco.

Stefano Salvini sufrió accidente

El actor llegó a la conferencia en una silla de ruedas. Contó que el fin de semana tuvo un accidente casero mientras descansaba en el sur. “Me doble el tobillo. Fue al borde de la piscina, no es nada grave y pido tranquilidad a los seguidores”, sostuvo el actor de la serie 'Los Vilchez'.

'Rapto' entrará en cartelera nacional en todas las salas de cine desde el 7 de marzo.

Datos: Actúan Stefano Salvini, Osmar Nuñez, Gustavo Bueno, Alejandro Holguín, María Fernanda Valera, Giovanni Ciccia, Martha Figueroa y Juan Nemirovsky.