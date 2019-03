Keith Flint: ¿Quién fue y de qué murió el icónico vocalista de The Prodigy?

La muerte del líder del grupo británico “The Prodigy”, Keith Flint, ha conmocionado al mundo entero. El cantante de 49 años fue hallado sin vida este lunes en su vivienda en Essex, al este de Inglaterra. Conoce más de la vida y trayectoria del vocalista a continuación.

Keith Flint nació el 17 de setiembre de 1969 en Essex, ciudad ubicada al este de Inglaterra. Inicialmente el británico era bailarín, pero a finales de los años ochenta, conoció al dj Liam Howlett en una fiesta rave de una discoteca. Desde ese entonces, Flint quedó cautivado con el gusto musical de Howlett y comenzó a trabajar con él.

En 1996 Keith Flint hizo su primera aparición como cantante en el sencillo Firestarter, uno de los temas más reconocidos y bailados de la banda The Prodigy, grupo al que se incorporó definitivamente en 1990 y con quienes grabó tres álbumes; The Fat of the Land(1997), Invaders Must Die (2009) y The Day Is My Enemy(2015).

Keith Flint contribuyó a convertir a The Prodigy en uno de los grupos más influyentes de la escena británica a mediados de la década de los 90’.

The Prodigy era una banda de música electrónica, uno de los más famosos de la historia en su género y estaba formada por Liam Howlett, Maxim y el recién fallecido Keith Flint, quien también llamaba la atención por los peinados salvajes que gustaba llevar y sus extravagantes bailes.

Fue en los años 90 e inicios de los 2000 que The Prodigy disfrutó de un enorme éxito comercial. Su estilo musical fue variando a lo largo del tiempo, pero siempre se les asociaba al estilo “big beat”, del que son máximos estándares junto a The Chemical Brothers, diferenciándose de estos por la actitud punk que le introducían a sus agresivos temas.

En una entrevista en 1977 con El País, la banda británica aseguró: “No nos interesa el tecno. No tenemos nada que ver con los Chemical Brothers, lo nuestro son las supersónicas catedrales electrónicas. No es típica música de baile, hecha con retazos y melodías ajenas. Es algo más orgánico, que se alimenta con la energía de los conciertos. Al fin y al cabo, nuestra inspiración viene del punk rock y el hip hop de la vieja escuela, músicas que tenían sentido en directo".

Liam Howlett, miembro de The Prodigy, confirmó a través de redes sociales que Keith Flint “se suicidó” el último fin de semana.

En el perfil oficial de Instagram del grupo británico Howlett escribió: “La noticia es verdadera, no puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Keith se suicidó el fin de semana, estoy en shock, enojado, confundido y con el corazón roto ... Rip hermano Liam”.

Además, la banda expresó en un comunicado su “profundo shock y tristeza” por el fallecimiento de Keith Flint, al que calificó de “un pionero, innovador y leyenda”.

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t