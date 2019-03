Khloe Kardashian minimiza actitud de Jordyn y culpa a Tristan por la ruptura de su relación

Los últimos días la familia Kardashian ha estado en la portada de distintos medios de la sección espectáculos, luego que diera a conocer la infidelidad de Tristan Tompson a su esposa Khloe Kardashian durante una fiesta privada. Sobre todo, porque la 'manzana' de la discordia habría sido la joven modelo Jordyn Woods, quien asistió a la reunión y fue vista dando un beso al jugador de baloncesto.

Y tras varios días de silencio y de polémica, Khloe Kardashian usó un importante mensaje en su cuenta de Facebook dirigido hacia su ex esposo, el jugador de la NBA y padre de su hija True, y la mejor amiga de Kylie Jenner. La estrella de Keeping Up with the Kardashians aceptó aceptó que la noticia de infidelidad no le generó tanta sorpresa como sí lo fue la primera vez que pasó por la misma situación.

"Esta ha sido una semana horrible y sé que todo el mundo está enfermo de escuchar sobre todo (como soy yo). Soy una montaña rusa de emociones y he dicho que no debería tener. Honestamente, Tristan me en engaña y me humilla, no fue un shock como la primera vez".

En las otras líneas, Khloe Kardashian minimizó la actitud de la joven modelo californiana de 21 años y culpó directamente a Tristan por la ruptura de la familia. "Lo que ha sido más difícil y más doloroso es ser herido por alguien tan cerca de mí. Alguien a quien amo y trato como una hermanita pequeña. Pero Jordyn Woods no es para ser culpada por la ruptura de mi familia. Esta fue la culpa de Tristan", escribió la estrella de Keeping Up with the Kardashians.

Pese a este polémico acontecimiento que está pasando en su vida y que está dando de qué hablar en distintos medios de comunicación, Khloe Kardashian se mantiene firme en continuar adelante por su hijos.

"Tengo que seguir adelante con mi vida y contar mis bendiciones, mi familia, mi salud, y mi hermosos bebé verdadero".

