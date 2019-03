¡Caluroso recibimiento! Susan Ochoa regresó a Perú tras hacer historia en Viña del Mar [VIDEO]

Susan Ochoa ha dejado el nombre de Perú en lo más alto y en una de las competencias de música más prestigiosas a nivel mundial, Viña del Mar. La cantante peruana logró con un 6.7 coronarse como la mejor del certamen y se llevó a casa dos gaviotas de oro.

Los familiares de la intérprete, fans y prensa nacional se dio cita esta mañana en el aeropuerto Jorge Chávez para recibir como se merece a nuestra campeona. Decenas de personas con globos y carteles en mano corearon a todo pulmón el nombre de Susan Ochoa.

Nuestra compatriota llegó acompañada de Pelo de Ambrosio, Eva Ayllón y otros amigos cercanos. Uno de los primeros en dar su recibimiento fue el intérprete de 'Lejos de ti'.

Desde el 2008 que ningún participante peruano ha logrado ganar por lo menos una de las ansiadas gaviotas en tan importante evento, pero es la primera vez que la chiclayana logró alzarse con dos premios.

“Gracias a la prensa, por su cariño. No me he sentido sola, siempre me he sentido (..) Estoy feliz contenta y agradecida con cada persona por haberme apoyado”, empezó diciendo Susan Ochoa, como parte de sus primeras declaraciones a su llegada al país.

“Decirles a todas las mujeres que somos valientes. Hay muchos casos, pero sé que nosotros podemos levantarnos. Ya no más a la violencia, más igualdad y más amor”, agregó.

Este fue uno de los videos grabados previo a la llegada de Susan Ochoa a Perú. Sus fans y familiares corearon el tema que la llevó al éxito 'Ya no Más' en Viña del Mar:

ASÍ CELEBRÓ SUSAN OCHOA SU TRIUNFO HISTÓRICO EN VIÑA DEL MAR 2019