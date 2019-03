Justin Bieber y Selena Gomez: Las 10 imágenes más recordadas de la ex pareja [FOTOS]

Justin Bieber cumple 25 años este 1 de marzo, en medio de fuertes rumores sobre su divorcio con Hailey Baldwin. El motivo de la separación sería el intercambio de mensajes de texto entre el canadiense y su expareja Selena Gómez, quien ha sido señalada como la causante de que la relación se esté disolviendo.

Según la prensa internacional, las conversaciones entre Bieber y la ex estrella de Disney Channel son de carácter sexual, lo que originó la molestia de Hailey Baldwin, quien evalúa iniciar los trámites de divorcio.

Pero, ¿qué tan fuerte es el vínculo entre Justin Bieber y Selena Gómez? En esta nota te mostramos las 10 fotos más recordadas de la expareja y hacemos un repaso sobre los momentos más comentados de un romance tormentoso.

La relación que tuvieron Justin Bieber y Selena Gómez fue una de las más complicadas en el mundo del espectáculo. Por muchas muestras de amor que se dieran en público, el romance de seis años se caracterizó por ser inestable.

Ambos artistas iniciaron su historia de amor muy jóvenes, por lo que su relación captó la mirada de muchos fans que incluso fusionaron los nombres de la pareja como 'Jelena'. Muchos soñaban con ver a Justin Bieber y Selena Gómez casados y formando una familia; sin embargo, grande fue la sorpresa del público al enterarse que el cantante canadiense se casó con Hailey Baldwin.

La historia de 'Jelena'

La relación de Justin Bieber y Selena Gómez inició cuando eran niños, pero se oficializó en 2011, acaparando numerosas portadas en los medios. Ambos asistían a diversos eventos juntos en donde el cantante se mostraba muy detallista con su pareja.

Sin embargo, como en toda relación existen altibajos, en 2012 se separaron, pero poco después se separaron nuevamente. En 2014, la relación se debilitó por la rebeldía de Justin Bieber, cuya conducta lo llevó a la cárcel por conducir en estado de ebriedad.

Pero no solo la conducta de Bieber cambió, tras el alejamiento entre ambos, Selena Gómez fue internada y estuvo dos semanas en rehabilitación por abuso de alcohol, marihuana y fármacos.

Luego de estos episodios, a finales de 2014, la pareja retomó su relación y Selena Gómez lanzó la canción 'The Heart wants what it wants', que alude a su romance con Justin Bieber.

En 2015, nuevamente, la pareja se distanció. Selena Gómez inició un romance con el cantante The Weeknd, mientras que el cantante canadiense tuvo varias parejas, entre ellas su actual esposa Hailey Baldwin.

A fines de 2017, los rumores de un acercamiento entre ambos se incrementaron cuando fueron captados juntos en un paseo en bicicleta por las calles de Los Ángeles. Cuando Selena Gómez se sometió a un trasplante de riñón, Justin Bieber le envió varios mensajes y regalos. Ambos retomaron su relación, pero luego terminaron.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Justin Bieber se comprometió y casó en secreto con Hailey Baldwin a mediados de 2018. Solo pasaron dos meses desde el reinicio de la relación para que ambos formalicen su unión.

Bieber y Baldwin se conocieron en la adolescencia, pero fueron pareja entre 2015 y 2016. Tras una ruptura temporal en la que fue relacionado con Selena Gómez, Justin y Hailey retomaron su romance, hasta que semanas después, el canadiense le pida matrimonio.

A pesar de la unión entre ambos, esta pasaría una crisis que desencadenaría en divorcio, pues Hailey Baldwin estaría planeando separarse tras una supuesta filtración de conversaciones entre Justin Bieber y Selena Gómez.