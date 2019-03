Amiga de Kylie Jenner también habría pasado la 'noche' con ex de Khloé Kardashian

Jordyn Woods, examiga de Kylie Jenner, vuelve a estar en boca de todos no por el caso de infidelidad protagonizado con Tristan Thompson, el padre de la hija de Khloé Kardashian; sino porque la ex bbf (best friend) de la empresaria de cosméticos se habría metido con James Harden, conocido jugador de baloncesto, de acuerdo con medios internacionales.

Nuevos informes han revelado que la ex amiga de Kylie Jenner salió con otro ex de Khloé Kardashian: el jugador de la la NBA James Harden. Según indican, esto sucedió después de que ella y Tristan Thompson estuvieran juntos en la fiesta donde traicionaran a la madre de True.

Jordyn Woods habría sido víctima de la confianza que les tuvo a sus 'amigos', quienes terminaron contando a la prensa rosa sobre lo que ella y James Harden habían tenido luego de la polémica fiesta del pasado 17 de febrero en casa de Tristan Thompson.

De acuerdo con 'The Blast', la examiga de Kylie Jenner y James Harden ya se conocían desde hace mucho tiempo, pero recientemente ambos, producto de los efectos del alcohol, sucumbieron a sus encantos y culminaron en una "noche loca".

Luego del escándalo de infidelidad entre Jordyn Woods y Tristan Thompson, la amiga de Kylie Jenner vuelve al ojo de la tormenta tras el supuesto amorío con la estrella de la NBA James Harden.

Hasta la fecha, Jordyn Woods y James Harden no se han pronunciado para desmentir o afirman cierto rumor que circula por las principales redacciones de entretenimiento.

El clan Kardashian-Jenner podría demandar a Jordyn Woods

La examiga de Kylie Jenner quiere limpiar su imagen a costa de todo. Con el reciente escándalo de infidelidad entre Jordyn Woods y Tristan Thompson, un nuevo rumor enciende las alarmas entorno a la vida de Khloé Kardashian y su ex James Harden.