Karen Schwarz responde a usuaria que llama "feo" a Ezio Oliva

Karen Schwarz lleva más de 7 años en el medio del espectáculo y desde entonces ha estado expuesta a comentarios agradables como negativos, y tras el pasado del tiempo ha sabido manejar la situación y las redes sociales. Justamente en Instagram la figura de Latina subió una fotografía de su esposo Ezio Oliva contando su nuevo proyecto musical en México, pero la foto no fue del agrado de una usuaria que llamó feo al cantante peruano.

Desde este lunes 4 de marzo Karen Schwarz asumirá la conducción de 'Mujeres al Mando' junto a Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz a través de la antena de Latina, y este nuevo proyecto coincide con el viaje de su esposo Ezio Oliva, quien radicará en México para concretar su carrera artística. El intérprete de 'Cómo le hago' dividirá su tiempo entre Lima y Ciudad de México.

Ante esto, Karen Schwarz hizo una publicación de amor para su esposo Ezio Oliva. “¡¡Te amo tanto!! No puedo creer que ya faltan tan pocos días para que te vayas a México. Asumimos esta aventura con mucho amor y con muchos sueños, mitad de semana allá y los fines de semana acá. Lo lograremos juntos como un puño. Estoy tan orgullosa de ti mi chinito, #ComoLeHago ya está en el puesto #28 (pop) a nivel nacional en México. Esto recién empieza!!! Y lo más increíble es que este Lunes 4 de Marzo tú te vas a México a continuar este sueño y yo empiezo una nueva aventura en “Mujeres Al Mando” Te amo mi amor @eziooliva Gracias Perú y ahora México por apoyarlo tanto”, indicó en Instagram.

Al ver la publicación de la figura de Latina, una usuaria menosprecio la belleza física de Ezio Oliva. "Qué hombre para más feo" escribió. Ante esto, su esposa optó por darse el tiempo de ingresar al perfil de la mujer y revisar sus fotos para contestarle. "Me di el tiempo de entrar a ver tus fotos y lo único que te puedo decir es que tienes una linda familia, dos hijos que te alumbran el camino y un esposo que te debe de querer mucho si es feo o no, él está casado contigo porque te enamoraste de él por muchas razones y tú lo elegiste. Lo mismo me pasó a mí y yo no tengo por qué opinar para mal del hombre que elegiste como compañero de vida", escribió la esposa de Ezio Oliva en respuesta.

Casamiento de Ezio y Karen