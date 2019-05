Critican a Thalía por presunto uso de playback durante los Premios Lo Nuestro [VIDEO]

Thalía fue una de las artistas que se presentó el último jueves en el escenario de los Premios Lo Nuestro 2019. Ella y Lali Espósito interpretaron 'Lindo pero bruto", el último éxito musical de ambas. Sin embargo, un percance llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

Según los comentarios publicados en Twitter, la interpretación de Thalía no fue en vivo y usó 'playback' para afrontar el momento. Pero no los espectadores del evento internacional, no solo resaltaron esa situación, sino que hicieron notar el traspiés que habría tenido la mexicana con la técnica.

Pero, otros seguidores de la cantante recordaron que esta no sería la primera vez que la intérprete de 'Equivocada' usa 'playback'. En noviembre de 2018, la mexicana se encontraba en un escenario al lado de Natti Natasha interpretando 'No me acuerdo', pero el sonido les falló y se quedaron sin pista musical. Lo que habría confundido a Thalía y le impidió continuar la canción.

Los comentarios que aprovecharon de dejar los espectadores de los premios fueron los siguiente: "Ustedes vieron lo mala que es Thalia haciendo playback?", "Era de esperarse el playback de Thalia y Natti", "Y a Thalía siempre le sale mal el playback", "Mal, pero Thalía siempre es haciendo playback", otros comentarios también se refirieron a Lali Espósito.

Pero la intérprete de 'Desde esa noche' no solo llamó la atención en el escenario, sino también en la alfombra roja, donde lució un vestido diseñado por Ziad Nakad. El traje fue del gusto de sus fans, quienes le dejaron comentarios en la fotografía que ella compartió: "Siempre tan hermosa, saludos mi Thalía", "hermosa que Dios te sigas bendiciendo", "eres muy bonita y el vestido te quedó increíble", "te ves preciosa, eres mi estrella favorita", "eres incomparable divina", "eres la reina de la alfombra".

Esta fue la presentación de Thalía