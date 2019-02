Amiga de Kylie Jenner rompe su silencio y aceptó que pasó la noche con Tristan Thompson

Kylie Jenner lamentó tomar drástica decisión contra su ex mejor amiga Jordyn Woods, quien traicionó la confianza de Khloé Kardashian al pasar la noche con su pareja Tristan Thompson.

Jordyn Woods, consciente del daño ocasionado al clan Kardashian Jenner, habló públicamente sobre lo sucedido aquella noche del domingo cuando asistió a una fiesta donde se hallaba la pareja y padre de la hija de Khloé Kardashian.

Jordyn Woods fue, por mucho tiempo, la mejor amiga de Kylie Jenner. La modelo formaba parte de la familia Kardashian-Jenner, siempre acompañando a la empresaria de los cosméticos en todo tipo de evento; ahora, luego del escándalo, se fue a vivir a la casa de su madre y la menor de las polémicas influencers quedó devastada por la perfidia.

De acuerdo a medios internacionales, Jordyn Woods no había dejado de llorar por la traición cometida en contra de Khloé Kardashian y por ende a su ex mejor amiga Kylie Jenner. La modelo no quería hablar sobre el particular hasta que pudiera arreglar su relación con el clan Kardashian-Jenner, pero las cosas no sucedieron así.

Hace pocas horas, la ex amiga de Kylie Jenner, durante el evento Evylyre Eyelash Collection, agradeció por el apoyo recibido de sus fans. "Solo quiero agradecer a todos los que me han apoyado en toda esta situación. Ha sido real", se le oye decir a Jordyn Woods en el material audiovisual que ha sido difundido en redes sociales.

Lo cierto es que Jordyn Woods, al igual que Khloé Kardashian y Kylie Jenner, se encuentran sufriendo por la difícil situación que ha remecido a la prensa rosa. Hasta la fecha, Tristan Thompson ya no forma parte de la situación sentimental de la madre de la pequeña True y ha preferido mantenerse en silencio.

De acuerdo con nueva información que ha salido a la luz reportada por hollywood unlocked, ellos no solo han tenido un amorío de una noche en aquella fiesta privada realizada en la casa de Tristan, sino que según una fuente cercana al jugador de la NBA, Thompson y Jordyn Woods llevan casi un mes saliendo bajo la penumbra de la prensa de espectáculos.

Según Us Weekly, la hermana menor de Kim Kardashian no se habría enterado de la infidelidad de su cuñado con su mejor amiga por boca de esta, a pesar de que vivían juntas. Justamente Kylie y Jordyn estaban bromeando y haciendo una transmisión en directo en las redes sociales momentos antes de que estallara la noticia.

Khloé Kardashian fue quien contó toda la situación a la empresaria de Kylie Cosmetic tras enterarse, por terceros, de la traición de ambos. La joven de 21 años no podía creer la situación, por lo que se quedó consternada. Según han contado fuentes al medio, Khloé se enfrentó a Jordyn tras conocer la infidelidad, pero no en persona.