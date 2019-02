Lena Headey: "El negarme a dormir con Harvey Weinstein afectó mi carrera"

La actriz británica Lena Headey, quien interpreta a Cersei Lannister en la famosa serie de HBO Game of Thrones, reveló en una entrevista con The Sunday Times, que su trabajo con Miramax se truncó luego de negarse a tener relaciones sexuales con Harvey Weinstein.



Headey contó que tras aparecer todas las demandas por abuso sexual por más de 80 mujeres contra el productor: "comencé a pensar: 'Mierda, quizás porque no me acosté con él, mi carrera laboral se vio afectada por una década', porque yo hice dos trabajos para Miramax (la compañía fundada por Weinstein) antes de esos incidentes, y después de eso no hubo nada", explicó.

La primera vez que la intérprete habló sobre el acoso de Harvey Weinstein fue hace dos años. Aquella vez, contó que el primer intento del polémico productor fue en 2005 durante el Festival de Cine de Venecia, donde el magnate de Hollywood le hizo un comentario sugerente, que ella rechazó apelando a la risa. Y el otro, años después, cuando el magnate la invitó a su hotel a tomar desayuno. Aquella vez, Headey pensó que se trataba de una oportunidad de trabajo pues en un momento dado, Weinstein la invitó a su habitación a "buscar un guión" y ella aceptó, sin embargo, en el ascensor empezó a sospechar y le advirtió que no iba con intención de que pasara algo más.

Entonces, el magnate se enfureció y la llevó a la fuerza a su habitación, la que finalmente no se abrió con la tarjeta del hotel y permitió que no sucediera nada. Lo cierto es que tras ese incidente, y a pesar de que la actriz fue una de las protagonistas en la película "300" (2006) de Zack Snyder, su carrera se vio estancada hasta que consiguió el rol de Cercei en la serie "Game of Thrones".