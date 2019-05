Yalitza Aparicio aparece irreconocible tras sufrir exceso de Photoshop en revista

Yalitza Aparicio se ha convertido en la actriz del momento, debido a que ha sido nominada a los principales premios por su actuación en la película Roma, y este domingo 24 de febrero buscará convertirse en la ganadora del Oscar 2019 en la categoría de Mejor Actriz.

A raíz de su fama y controversia generada por los comentarios de sus detractores, la joven actriz captó la atención de todos los medios, como fue el caso de la revista 'Hola', la cual consideró a Yalitza Aparicio como portada de su nueva edición.

Sin embargo, pese a que incluyó a la actriz como imagen principal de su reciente número, muchos son los comentarios en redes sociales que ha expresado su rechazo por lo sucedido, ya que denuncian el exceso de Photoshop que utilizaron en la imagen de la artista. Según los seguidores, habrían retocado el rostro y color de piel de la protagonista de 'Roma'.

Los brazos de la artista también habrían sido retocados, ya que lucen más delgados y estilizados, además su figura completa pasó por un proceso de cambio con la intención de ganar "más aceptación" entre los consumidores del famoso medios.

Pese a las duras críticas, otro grupo en redes sociales aplaudió la decisión de 'Hola' por incluir a la actriz mexicana, quien ha sido blanco en los últimos días de comentarios despectivos por su nominación a los Oscar 2019.

Sergio Goyri discrimina a Yalitza Aparicio

El villano de las telenovelas mexicanas fue grabado cuando criticaba a la actriz Yalitza Aparicio a quien llamó "pinche india" y se burló de su forma de hablar en una reunión entre amigos. En la cinta se ve cómo ironizó con la participación de la actriz en la cinta 'Roma', en la cual interpreta el papel de una sirvienta.

"Que metan a nominar a una pinche india que dice, ´sí señora, no señora´, y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar", se escucha decir a Goyri en una charla de sobremesa, presuntamente la noche de este jueves 14 de febrero.

La polémica cinta fue captada por la pareja del actor, la empresaria Lupita Arreola, quien apareció ante la cámara indicando que estaba acompañada de Isaura Espinoza, Raúl Reinoso, Gilberto y Verónica de Anda y Omar Goyri, cuando se escucha las polémicas palabras del actor mexicano, quien despotrica contra Yalitza Aparicio.

Por su parte, la actriz Isaura Espinoza también habló al respecto, considerando como exagerada la nominación de la figura de 'Roma'. "(A mí me parece exagerado) creo que están para premio pero no para mejor actriz, revelación, ni ella ni Marina (De Tavira)", comentó la figura de la pantalla chica.

Las propuestas de Yalitza Aparicio

Su nominación en la categoría mejor actriz, que la convierte en la primera mexicana en recibir esa distinción tras Salma Hayek, la ha colocado automáticamente en la mira de varios estudios y productores. Pese a que en su gran mayoría de intérpretes aprovechan el momento para firman diversos contratos, Yalitza Aparicio prefiere evaluar los proyectos y tomar la mejor decisión

"He tenido muchas ofertas", indicó Yalitza Aparicio en conversación con el portal ET Online. "Pero por culpa del momento que estoy viviendo no he podido comprometerme con nada en concreto porque quiero estar segura de que podré centrarme en ello", indicó.