Erick Sabater fue asaltado por delincuentes y le roban más de 7 mil dólares en joyas

Erick Sabater fue blanco de la inseguridad ciudadana que padece nuestro país. El modelo fue asaltado hace menos de 24 horas en un conocido supermercado de Barranco. El programa 'Válgame Dios' habría captado con su cámaras el preciso instante del robo.

El ex de Michelle Soifer estuvo recientemente inmerso en una gresca en plena vía pública con Coto Hernández. En declaraciones a RPP Noticas, Erick Sabater reveló que fue encañonado por osados delincuentes en la zona de estacionamiento del supermercado Plaza Vea de Cortijo, Barranco.

De acuerdo con el dominicano, una moto con dos hampones a bordo se le acercó en el área de estacionamiento y uno de los sujetos lo apuntó con una arma de fuego directo en el pecho.

"Me pusieron una pistola en el pecho, me arrancaron mi cadena, me amenazaron y se dieron a la fuga sin ningún tipo de problemas. Nadie pudo detectar ni ver nada. El de seguridad tampoco. Nadie pudo responderme", manifestó Erick Sabater.

Según el testimonio del ex de Michelle Soifer, él acudió a la policía por el robo y ha solicitado que revisen las cámaras de seguridad para que los agentes de seguridad tengan más pistas de los hampones. Erick Sabater reveló que su cadena robada estaría valorizada en 3,5 mil dólares.

Además, Erick Sabater indicó que se había percatado que las cámaras del programa 'Válgame Dios' estuvo siguiéndole para buscar imágenes con su novia y que posiblemente ellos podrían haber captado el preciso momento del atraco.

Erick Sabater cuenta cómo le robaron en conocido supermercado

El modelo estuvo en el programa 'Válgame Dios' y dijo que los ladronas habrían sido enviados por alguien. Erick Sabater también señaló que le sustrajeron un valioso reloj que, junto a su cadena, suman un aproximado de 7 mil dólares en total. Las cámaras del mencionado programa enfocaron con claridad los rostros de los hampones que encañonaron al ex de Michelle Soifer.

Erick Sabater y la polémica pelea con Coto Hernández