Carlos Álvarez pidió cárcel para ingeniera que agredió a obrera en Arequipa [VIDEO]

Gran indignación generó la actitud que tuvo la ingeniera de Zuleika del Rosario Alatrista contra Elena Choquecondo, obrera que estaba cargo de desviar los vehículos por obras en la variante de Chumayo en Arequipa, a quien agredió e insultó a plena luz del día, según se observa en un video que fue difundido en las redes sociales.

La ingeniera que pretendía ingresar por vía restringida golpea a la obrera y le grita de manera alterada las siguientes frases: "Chola de m…, yo te voy a denunciar, no sabes con quién te has metido. Tú no eres nadie… fuera de acá, porquería. Babosa. Qué has hecho, salvaje".

Ante este altercado, minutos después llegó la policía y ambas fueron llevadas a la comisarías; luego la trabajadora agredida fue llevada al hospital de Honorio Delgado. Y hoy, lunes 18 de febrero, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter, en Arequipa, decidió abrir investigación contra Zuleika Altrista.

Mientras tanto, el humorista Carlos Álvarez no tuvo mejor idea que realizar un sketch similar a lo ocurrido la denominada Ciudad de Blanca para dejar un mensaje a todos los ciudadanos y no se limitó en arremeter contra la ingeniera y pedir cárcel para ella por agredir a obrera Elena Choquecondo, a quien envió un emotivo saludo.

"Es lamentable que una madre de familia que trabaje como vigía para el gobierno regional la traten así de esa manera. [Señora ingeniera] Da lástima lo que usted ha hceho con la pobre mujer, la que es menos persona es usted por maltratar a una persona que trabaja por sus hijos".

"Ojalá que esa señora vaya a la cárcel para da una lección a toda la gente que discrimina que discrimina y es racista con sus compatriotas", añadió Carlos álvarez, quien estuvo acompañado de su elenco de 'Oe...¿es en serio?'.

Video de la parodia que realizó Carlos Álvarez y el mensaje dirigido a la ingeniera Zuleika

Ingeniera agrede a obrera en Arequipa