Beto Ortiz recuerda a Ruth Thalía, víctima de feminicidio tras participar en EVDLV [VIDEO]

'El valor de la verdad' está a pocas horas de llevarse a cabo y será Nicola Porcella el primer invitado del programa, quien contará su verdad tras ser involucrado en un caso de intento de abuso sexual en una fiesta en Asia, marcando el polémico regreso del programa, que fue señalado en más de una ocasión tras la muerte de Ruth Thalía Sayas, la primera participante.

Como se recuerda, Beto Ortiz conversó con Juliana Oxenford para contar algunos detalles sobre el retorno del controversial programa de Latina, el cual se emitirá este sábado a las 10 de la noche. Durante el desarrollo de la entrevista, la periodista no dudó en recordar el caso de feminicidio de Ruth Thalía Sayas, quien fue víctima tras contar su verdad en vivo.

La conductora de '90 segundos' edición central, Juliana le consultó sobre si sentía culpabilidad sobre lo sucedido, ya que veía a un "Beto muy triste" tras conocer sobre el crimen del que fue víctima la joven.

"Ocurrió en una época en la que todavía no vivíamos esta fiebre de feminidicios, o por lo menos no contabilizábamos los asesinatos de mujeres. En ese momento fue como un evento macabro, terrible, inédito, ahora es cosa de todos los días", respondió Beto durante la entrevista, alegando que no sentía culpa por el asesinato de Ruth.

"Culpa no, pena sí. Muchísima pena. Tú no puedes tener control de lo que pasa después de tu entrevista", aseguró, además agregó que: "Entiendo que para mucha gente sea una manera de atacarme, de tratar de hacerme sentir culpable por algo que ocurrió con una entrevista mía", sentenció la figura de Latina.

"Yo podría salir de esta entrevista y en la puerta podrían agarrarme a balazos o atropellarme una combi. ¿Y todos qué dirían? Juliana tiene la culpa porque ella lo entrevistó y luego lo mataron. Es absurdo", comentó el conductor de 'El valor de la verdad', quien retornará a las pantallas del canal con el programa junto a Nicola Porcella.

Revive 'El valor de la verdad' de Ruth Thalía Sayas