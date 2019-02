Luisa Fernanda W volvió a usar sus redes sociales para enviar un conmovedor mensaje

Luisa Fernanda W volvió a usar sus redes sociales y compartió una fotografía de ella con un conmovedor mensaje. Como se sabe, ella afronta un momento complicado luego la muerte de Legarda, con quien mantenía una relación sentimental.

La influencer ha recibido una serie de críticas por su apariencia durante el homenaje que le hicieron al cantante el último fin de semana, sin embargo ella no se ha quedado callada y ha vuelto a usar sus redes sociales con más continuidad.

El último mensaje que escribió conmovió a sus seguidores: "En los días donde el corazón llora y el alma se desgarra, más me doy cuenta del amor De Dios, él siempre está con nosotros para darnos su alivio. Dios no quiere ver a sus hijos llorar, Dios no es el causante del sufrimiento del mundo, Dios es el amor que sobre pasa cualquier ley de entendimiento".

Continuó. "Tú solo háblale en tus oraciones, sé amigo de Dios, y poco a poco entenderás cada situación de tu vida. Y no, no estoy tan fuerte como parezco, es Dios quien me da calma Y entendimiento. Estoy en un punto en donde voy entendiendo que es más la gente buena, es más la gente que acompaña y está llena de amor".

Se conoce que Luisa Fernanda no dará entrevistas por el momento, así lo hizo saber Cindy Restrepo, quien fuera manager de Legarda. Por su parte, el padre del cantante colombiano usó su cuenta de Instagram para anunciar que crearán un estudio con el objetivo de apoyar a nuevos talento.