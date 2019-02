Amigo de Yahaira es captado en departamento de Coto Hernández

Tras la bochornosa pelea en las afueras de Latina, Erick Sabater y Coto Hernández siguen haciendo su vida. Mientras el fin de semana el exnovio de Michelle Soifer facturó en un club nocturno, el modelo costarricense vivió un incómodo momento.

En la reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’, el programa de ATV mostró imágenes de Coto Hernández con Angelo Nieto, uno de los mejores amigos de Yahaira Plasencia, con quien justamente el bailarín fue relacionado sentimentalmente.

En el video que fue comentado por Magaly Medina se logra ver a Coto Hernández en su departamento miraflorino, pero de pronto cierra las cortinas del predio. Sin embargo las cámaras lograron captar el rostro de Angelo Nieto.

Tras las imágenes emitidas por ATV la noche del lunes 11 de febrero, Coto Hernández tomó con humor el supuesto “ampay”. "Amigo, no te vayas, quédate a vivir acá", escribió junto al video.

Semanas atrás el exparticipante de ‘Combate’ fue captado bailando junto a Yahaira Plasencia, hecho que justamente generó la pelea del costarricense con Erick Sabater, quien dejó entrever que su ex amigo quiso sembrar a la salsera.

Magaly Medina aseguró que el ‘ampay’ murió

Antes de que salga al aire ‘Magaly TV, la firme’, la periodista refirió que el famoso ‘ampay’ no será parte de su programa en ATV. “El ‘ampay’ ya pasó de moda, murió con el anterior Magaly TeVe. En esta época en que están las redes sociales y todo el mundo toma fotos ya no funciona. Pero si alguna vez se me ocurrió lo del ‘ampay’, espero que esta vez se me ocurra otra cosa para entretener a la gente”, dijo en una conferencia de prensa.

Sin embargo Medina recalcó que iba a mantener su estilo ácido. “Me gusta sacar ‘roncha’, fastidiar... donde realmente me siento cómoda es jodiendo y si no me dejan hacer eso me anulan como periodista. Pero acá tendré libertad para tocar cualquier tema como a mí se me ocurra. Alguna vez hice el espectáculo a mi manera, ahora déjenme hacer el entretenimiento a mi manera, puro y duro, y si no les gusta, cambien de canal”.