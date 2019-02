Luisa Fernanda W y su reciente mensaje de amor a Legarda

Un bala perdida acabó con la vida y los sueños de Legarda la tarde del último jueves 7 de febrero. En medio del dolor de la novia, familiares, amigos, colegas y seguidores del artista colombiano, este fue homenajeado el último domingo 10 de febrero en la plaza de toros "La Macarena" de Medellín.

La convocatoria del homenaje fue hecha en las redes sociales por quien fuera su novia, la youtuber Luisa Fernanda W. La famosa colombiana publicó el video de invitación del último adiós que tuvo por nombre 'Más sueños, menos balas'.

Antes de encabezar el homenaje a Legarda en Medellín, la joven que incrementó la cantidad de seguidores en todas sus redes sociales contó en Twitter que experimentó uno de los episodios más difíciles de su existencia.

“A esta hora no puedo dormir, acabo de vivir uno de los momentos que más temía vivir en la vida. Dios me ha regalado la paz para afrontar un momento como este, estoy en ese proceso de seguir asimilando lo sucedido, pero de la mano de Dios todo es posible y siempre hay un propósito”, tuiteó Luisa Fernanda W.

Después del gran homenaje a Legarda en la que interpretó la canción “Sueños”, la artista colombiana reveló cuál será el reto que tendrá que afrontar ahora que ya no está con el intérprete que compartió tema con Leslie Shaw.

“La conexión de Fabio y yo es eterna. Nuestro amor es de esos que ya no hay. Mi reto es seguir afrontando el dolor y saber cómo llevar a todos los que me van a querer atacar por cada paso que empiece a dar de aquí en adelante. Sabiduría para saber llevar mi vida y mi carrera”, expresó Luisa Fernanda en Twitter.

La youtuber también utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía de lo que fue el homenaje del domingo, junto a un mensaje inspirador.

“No tengo palabras, esto era simple lo que Fabio quería, llegarles a su corazón, y darles un mensaje de amor y respeto. ¡No más violencia! No nos destruyamos ni por redes sociales. No somos perfectos somos humanos, pero amémonos y respetémonos. Fabio, gracias por este legado de Legarda! Más amor, no más balas, no más violencia. ¡Más amor! Legarda, legado de amor”, expresó la exnovia del joven que el día de su muerte dejó programado el videoclip de su tema “Nutella”.

Luisa Fernanda W cantó "Mi regalo" de Legarda

Homenaje a Legarda en Medellín