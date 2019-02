Premios Grammy: Ariana Grande y su polémica publicación tras ganar su primer gramófono [FOTOS]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ariana Grande decidió enviar un mensaje tras enterarse de haber sido galardonada con su primer premio Grammy a 'Mejor Álbum Vocal Pop' por su cuarto disco de estudio "Sweetener". Sin embargo, lo que resaltó de la instantánea que compartió fue el atuendo con el que estaba vestida.

"Cuando Zac Posen te hace un vestido personalizado, no importa si estás cantando 'Thank U Next' o no. Gracias", escribió la cantante estadounidense. Ella vestía un traje voluminoso y una gargantilla de diamantes.

Pero, hace unos días, la joven cantante no se guardó nada y luego de enterarse que fue galardonada escribió lo siguiente: "Sé que no estoy allí esta noche (confíen, lo intenté y aún deseaba sinceramente que hubiera funcionado) y sé que dije que intento no poner demasiado peso en estas cosas... pero jod** esto es salvaje y hermoso. Muchas gracias, los quiero".

Este mensaje fue dirigido a Ken Ehrlich, a quien lo tildó de "mentiroso" por referirse que ella le dijo que "sentía que era muy tarde para preparar algo" para el show, lo que desmintió Ariana Grande, asegurando que se sintió "sofocada" por el productor.

Ariana Grande, que fue denominada por Billboard como la mujer del año 2018, lanzó su aclamado quinto disco "Thank U, Next" y sencillo del mismo nombre luego de la fecha límite para postular producciones al Grammy 2019.

"Sweetener", que no ingresó en las principales categorías como mejor álbum, grabación del año o canción del año, combina pop y R&B con inflexiones de hip-hop, todo ambientado en la amplia gama de voces de la figura de la música, sedosas pero a la vez llenas de aliento.