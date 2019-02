Premios Grammy 2019: Estas son las estrellas latinas que brillarán en la gala [VIDEO]

Como cada año, los Premios Grammy vuelven a reunir a los mejores exponentes de la música en el mundo. La presencia de artistas de Latinoamérica dejó de causar novedad para muchos seguidores y amantes de la música, debido a su imponente presencia y éxito en el mercado de la música. Artistas como Daddy Yankee, Luis Fonsi y Pitbull han sido solo alguno de las estrellas latinas que brillaron con su shows en los Premios Grammy.

En esta edición número 62, a realizarse en Los Ángeles California, las estrellas latinas se vuelven a imponer para dar rienda al espectacular show que tienen preparados los organizadores de los Premios Grammy.

Para realizar el opening de esta gala estarán los cantantes latinos J Balvin, Camila Cabello, nacida en La Habana - Cuba, el trompetista Arturo Sandoval y Ricky Martin. El intérprete de "Vente pa' aca", ha anunciado hace apenas unos minutos que participará en el show, vía Instagram, para emoción de sus fanáticas. Esto en relación a los artistas que se presentarán en la gala, sin estar necesariamente nominados. Los nominados en los Premios Grammy 2019, originarios de Latinoamérica, sorprenden y emocionan aun más.

Artistas latinos nominados a los Premios Grammy 2019

Camila Cabello nominada a los Premios Grammy

La artista está nominada a "Mejor solo performance" por su canción 'Havana'; "Mejor Pop Album" por 'Camila'. Para esta gala de los Premios Grammy 2019, cuenta con la mayor cantidad de nominaciones entre los artistas latinos.

J Balvin nominado a los Premios Grammy

El intérprete de "No es justo", "Reggaeton", está nominado a "Mejor grabación del año" con su canción 'I like it"

Bad Bunny nominado a los Premios Grammy

El artista conocido como 'El Conejo Malo' disputará solo un premio en esta edición de los Premios Grammy 2019 con su canción 'I like it' en el cual participó con Cardi B, Bad Bunny & J Balvin.

Carlos Vives nominado a los Premios Grammy

El compositor colombiano disputará un premio en esta edición 62 en la categoría Mejor Álbum Pop Latino.

Luis Miguel, Demi Lovato y más artistas nominados a los Premios Grammy

Las estrellas latinas nominadas en una categoría a los Premios Grammy 2019 son también Luis Miguel, por ¡México para Siempre! y Demi Lovato por mejor actuación de pop en pareja con la cantante Christina Aguilera. Otra artista nominada a Mejor Album es Natalia Lafourcade.