Orquesta Candela jala a famoso salsero puertorriqueño [VIDEO]

Las orquestas de cumbia no dejan de renovarse. Mientras el Grupo 5 contrató al cantante chiclayano Manuel Sanz, los Caribeños de Guadalupe jalaron a Edu Lecca, quien días antes estuvo en la agrupación que lidera Christian Yaipén.

Otra agrupación de cumbia que se renovó es la Orquesta Candela, que fichó en su delantera musical al cantante Esteban Tollinchi, natural de Puerto Rico.

Esteban Tollinchi es un artista que ya tenía cierta popularidad debido a su paso por Salsa Kids, agrupación juvenil que se hizo famosa por temas como “Déjame un beso” y “La magia de tus 15 años”.

Esteban Tollinchi ya empezó a trabajar con la agrupación norteña. Fue presentado en el centro de convenciones Viera de Independencia, donde pusieron a bailar al público de principio a fin. Esa noche fue bien recibido por sus compañeros y por todo el público asistente.



“Vengo al Perú hace más de 20 años y siempre me han tratado como en casa, regreso a su lindo país con un reto musical ya que cantar cumbia no es tan sencillo, pero aquí estoy rodeado de una gran familia y amigos que me están apoyando desde el primer dìa que he llegado”, detalló Esteban.



La orquesta liderada por Víctor Manuel Yaipén Senador y Donald Yaipén ofreció un show de más de una hora, donde el público pudo comprobar la calidad vocal de su nuevo cantante.

"Es un un fin de semana de muchas sorpresas y novedades para el público, Orquesta Candela siempre busca renovarse y ofrecer lo mejor al público, con quien mantenemos contacto a través de nuestras redes", finalizó Víctor Yaipén.

Último tema de Orquesta Candela