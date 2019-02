Alexandra Méndez: "Poly dejó entrever cosas que no son'" [VIDEO]

La popular 'Chama', Alexandra Méndez se presentó como testigo de la fiesta donde Poly Ávila fue drogada con Metanfetamina al programa 'Válgame Dios' donde no se mostró muy contenta, es más en un momento de la entrevista perdió los papeles luego de que sus amigos se vean involucrados en esta grave denuncia.

"Esta nota da a entender que sus amigos son unos 'apañadores', que a mí me digan que soy una 'apañadora' de una violación, según lo que dicen y ella no sale a aclarar y eso me duele de ella", manifestó para Rodrigo González y Gigi Mitre.

"Uno no tiene que limpiar a nadie. Yo no sé quién la asesoró. Ella me dijo que haría un video donde iba a decir cómo realmente pasaron las cosas. Poly Ávila ha dejado entrever cosas que no son, como que la han violado", agregó.

La entrevista se iba calentando cada minuto que pasaba, pero solo por parte de Alexandra Méndez al intentar defender a los chicos reality que habrían drogado a Poly Ávila en la casa de playa que aparentemente pertenecía a Nicola Porcella, según informó Milagro Leiva en su programa.