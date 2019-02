Ernesto Jiménez envía advertencia sobre denuncia de Poly Ávila [VIDEO]

Paula Ávila por fin contó su verdad. La noche del último martes 5 de febrero y a través de varios videos que colgó en su cuenta de Instagram, la argentina reveló que fue drogada en una casa de Asia.

La popular Poly aseguró que lo que le sucedió la madrugada del pasado sábado 26 de enero no lo dejará pasar por alto, por lo que decidió realizar una denuncia, con la ayuda de su abogado.

“Hago este video porque se está especulando muchas cosas con respecto a las declaraciones de ayer (el lunes 4). El viernes (25) fui a una reunión. A una parrillada. Con gente conocida y con gente que no conocía”, fueron las primeras palabras de su testimonio compartido con sus seguidores de Instagram.

La exparticipante de ‘Combate’ contó en su descargo que aquel día llamó alrededor de las 4:00 a.m. a su exnovio, André Castañeda para que la vaya a recoger pues se sentía mal. Al verla en pésimas condiciones, el joven se percató de que la gaucha fue dopada. Ante esa situación convenció a Poly Ávila de someterse a exámenes médicos.



“En un momento me empecé a sentir muy mal. Me asusté. Me contacté con André para que me vaya a buscar. Me hice un examen toxicológico donde dio positivo en anfetaminas. ¿No sé quién fue? ¿No sé en qué momento pasó?”, añadió la ex chica reality en en Instagram, donde recibió gran cantidad de mensajes de apoyo.

Además de André Castañeda, otro personaje que había advertido sobre la situación es el conductor de radio y televisión Ernesto Jiménez, quien días atrás lanzó una enigmática encuesta en su cuenta de Twitter.

"¿Cómo se llama cuando un grupo de chicos DROGA a un grupo de chicas, sin su consentimiento (en una reunión, en una casa, todos lejos de las suyas)?", escribió el conductor de televisión que entre las opciones colocó “Intento de violación”, alternativa que tuvo el 88% de los votos de sus seguidores.

Tras la revelación de Poly Avila en Instagram, el también fotógrafo profesional aseguró que los responsables de lo que le sucedió a la argentina intentarían dejar mal parada a la exnovia de André Castañeda.

“Salgo de la radio y veo que explotó el chupo. No tardarán en aparecer las cobardes defensas que intentarán desviar el asunto, tratando de delegar la culpa. Se deben estar maquinando mientras escribo esto. No dejemos que las cosas queden en nada. No más”, manifestó Ernesto Jiménez en Twitter.

En otro tuit, el ex saliente de Alejandra Baigorria se solidarizó con Paula Ávila por lo que le toca vivir. “Todo mi apoyo para @Poly_avila en estos momentos. Los que sabemos cómo son estos temas, entendemos que se vienen días duros frente a las posibles respuestas/represalias”, advirtió Jiménez. “Fuerza ante todo. No estás sola”, añadió.

