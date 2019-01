Misky Takiy inicia nueva temporada en Tv Perú

Miski Takiy nombre quechua que en castellano significa Mi dulce cantar, inicia su nueva temporada 2019 llegando a todo el país desde este sábado 2 de febrero, siempre bajo la conducción de Dámaris y Saywa y a través de TV Perú.

El programa contará con renovadas secuencias como; Nuestras Voces donde Saywa acompañada de diferentes especialistas de nuestras lenguas nativas, visitarán diversos lugares en la búsqueda del origen de las palabras; en Creadores se conocerá el proceso de elaboración de un instrumento musical y como sus hacedores llegaron a seguir esta profesión.

Orígenes será el espacio para los nuevos valores de nuestro canto folclórico quienes nos contarán sus historias en sus inicios musicales, y para finalizar Acústico secuencia de diálogo con artistas a fin de conocer su trabajo y proyectos. Siempre la música de sierra y selva, tradicional contemporánea, fusión estará presente en este espacio.

En el primer programa del año se contará con la participación de reconocidos artistas como Princesita de Yungay, Amanda Portales, Pelo D´ Ambrosio, Anita Santivañez, Max Castro, Jessica Sánchez y su agrupación Tampay que nos interpretará Kacherentsi (tema ancestral Asháninka), la niña Perlita León desde Huamanga, entre otros reconocidos interpretes nacionales. Miski Takiy se verá en los siguientes horarios: de 4:30 AM a 6:30 AM (estreno) con repetición de 2:00 PM a 4:00 PM. Mientras que los domingos de 4:00 AM a 6:00 AM (repetición),