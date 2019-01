Maluma cumplió 25 años y lujosa fiesta sorpresa impacta a fans

El pasado 28 de enero Maluma festejó sus 25 años de edad y pese a una reciente intervención quirúrgica, el cantante colombiano celebró un año más de vida en compañía de amigos, familiares y su guapa novia Natalia Barulich.

La hermana menor del músico, Manuela Londoño Arias, se encargó de publicar distintas fotografías de la celebración desde su cuenta de Instagram.

"Celebrando la vida del niño Maluma", fue uno de los mensajes que compartió la hermana del intérprete de 'Mala mía'.

En las imágenes difundidas se pudo ver que la fiesta sorpresa fue en la piscina y de una temática totalmente veraniega, donde los globos y las copas tenían grabado la edad de Maluma.

Familiares y amigos cercanos de la celebridad fueron partícipes de su felicidad. Además, el músico utilizó su celular para grabar los mágicos momentos compartidos en su onomástico.

La enamorada de Maluma no quiso quedarse atrás y también utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un emotivo post a su famoso enamorado.

"I love you more every single day mi Juancho. I love the man, boyfriend & niño you are behind the rockstar. Feliz Cumpleaños papacito. Te Amo con todo mi corazón y para siempre", expresó Natalia Barulich.

Maluma fue intervenido quirúrgicamente

El intérprete de 'Felices los 4' contó que ingresó a una sala de operaciones para ser intervenido por un problema en su rodilla. Recientemente se encargó de compartir algunas publicaciones en Instagram contando cómo se encuentra de salud: “Siempre andamos positivos”.

Maluma narró mediante una historia en su cuenta de Instagram que la cirugía se debió a una "ruptura de ligamentos de su rodilla derecha", lesión que tenía de hace unos 8 meses, período en el que igualmente realizó varios shows.

Maluma y sus mejores fotos en Instagram

7,095 publicaciones

38.6m seguidores

256 seguidos