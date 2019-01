Renzo Schuller es confundido con Adolfo Aguilar y estalla en risas [VIDEO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Renzo Schuller compartió un video en el que contaba un hecho que le sucedió en un supermercado con unos fans. El conductor de ATV no dudó en mostrarse bromista.

"Bueno acabo de regresar del supermercado y una niñita y un niñito se me acercan y me dicen me puedes firmar un autógrafo y tomarnos una foto contigo, y yo muy contento obviamente lo hice, y la mamá que estaba al costado mirando muy sonriente me dice: "Ay que lindo eres Adolfo". Adolfo me dijo", se le escucha decir al excompañero de Gian Piero Díaz.

Continuó con la historia: "Bueno no será ni la primera, ni la última vez porque siempre nos pasa lo mismo, la otra vez le pasó lo mismo a Adolfo, ¿me imagino que a Adolfo Aguilar no o será Adolfo Chuiman?"

Adolfo Aguilar no fue ajeno al video y respondió desde su cuenta de Instagram: "Siempre me pasa... Me confunden con Christian Meier", señaló el conductor de televisión.

Renzo Schuller contó lo que le sucedió en un supermercado

Hace unos días, el excoductor de 'Combate' se mostró agradecido con sus fans por los mensajes que le enviaron, luego de que su compañero, Gian Piero Díaz, fuera presentado como el reemplazo de María Pía Copello en 'Esto es Guerra'.

"Me encanta la buena vibra que le ponen siempre. Los mismos deseos de mi para todos ustedes. Hemos venido para divertirnos, para reír y pasarla bien. Sea lo que sea siempre hay un motivo #Llególahora", escribió en una historia de Instagram. Hasta el momento no se conoce qué proyecto está trabajando.