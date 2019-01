'La Casa de Papel' podría perder icónicas máscaras del atraco más grande del siglo

Las populares máscaras Dalí que utilizan la banda de atracadores dirigida por "El Profesor" para cubrirse el rostro en La Casa de Papel podrían ser retiradas oficialmente de la historia producida originalmente por Atresmedia si es que no establecen un acuerdo con la Fundación Gala-Salvador Dalí.

Según reveló el diario español El País, esta entidad que defiende las obras y derechos de autor de Salvador Dalí desde 1983 estaría viendo la posibilidad de establecer un contrato por derechos de autor con los productores de La Casa de Papel, la cual viste a sus personajes con máscaras que tienen el rostro del artista en español. El servicio jurídico de la entidad sería el encargado de imponer un control para su utilización a través de un documento que haría llegar pronto a Netflix y las productoras originales Atresmedia y Vancouver: "“Estamos en vías de regularizar los usos del derecho de imagen de Salvador Dalí”, sentenció una fuente de la institución de Dalí, según registró el medio español.

Personas cercanas al canal Atresmedia, productora de la La Casa de Papel, revelaron que hasta la fecha no les ha llegado un documento formal para reunirse a conversar sobre el uso de las máscaras; sin embargo, señalaron que estas no tienen el rostro de Dalí, si no una caricatura similar a él: " la máscara es un diseño que recuerda a Salvador Dalí, pero un bigote así lo puede llevar cualquiera, aunque Dalí lo popularizase", refirió la fuente ante el diario El País.

Desde Vancouver Media, fuentes cercanas también se pronunciaron, asegurando que fueron los creadores y el equipo de arte los que decidieron utilizar las máscaras al estilo del mundo del cómic, la cual representa la estética de La Casa de Papel.

En un momento, señalan, pensaron en si habría que pedir permiso para utilizar el rostro de Dalí; sin embargo, el equipo jurídico de la productora española les mencionó que no era necesario. " Se encargó a un artesano que hiciera una caricatura ex profeso para la serie y se planteó si había que pedir permiso, pero nuestro equipo jurídico recomendó que no era necesario al tratarse de una caricatura”, señaló este portavoz según registra El País.

Como se sabe, las grabaciones para la tercera temporada de La Casa de Papel ya iniciaron hace algunas semanas, por lo cual esta situación, de no llegar a un común acuerdo, podría perjudicar la narrativa y estética de esta historia que nos contará la vida de los atracadores después del asalto más grande de España.