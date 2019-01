Ella es la mujer con la que Patricio Quiñones olvidó a Milett Figueroa [FOTOS]

Cuando miles de personas creyeron que Patricio Quiñones había olvidado a Milett Figueroa con la entonces participante de ‘Combate’ Michela Elías, el bailarín peruano sorprendió al aparecer con otra mujer.

En su más reciente fiesta de cumpleaños, a la que asistieron sus familiares y amigos cercanos, Patricio Quiñones sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram al aparecer muy cariñoso con una guapa mujer. ¿De quién se trata? Es una chica reality.

Una publicación en su cuenta de Instagram desató sorpresa de sus fanáticos al ver una fotografía del exparticipante de ‘El Gran Show’ besando a la modelo Alessia Drago, exconcursante del reality juvenil ‘Combate’, que se despidió de las pantallas en diciembre del 2018.



“Extrañando a este hámster” y “Solo me faltaste tú”, fueron los románticos mensajes que Patricio Quiñones dejó en su Instagram.

Entre las figuras más conocidas que asistieron a su fiesta por sus 25 años estuvo Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’. Justamente el polémico personaje fue quien se encargó de la organización de la celebración al exnovio de Milett Figueroa.

Cabe recordar que tras finalizar su romance con Milett Figueroa en la Semana Santa pasada, ‘Pato’ Quiñones se dejó ver con Michela Elías, a quien el bailarín la llenó de elogios en una entrevista con el programa 'Válgame Dios' de Latina.



"Ella (Michela Elías) es muy divertida y tiene una actitud diferente. Yo entre mi seriedad soy el que hace reír, pero que me hagan reír es muy difícil que lo logren y ella lo consiguió. Eso me ha sorprendido, ella me saca de cuadro y es una loca", expresó el bailarín para el programa de Rodrigo González.

Incluso Patricio Quiñones dejó claro que sus salidas con Michela Elías van en serio. "Por el momento yo no estoy viendo a nadie más. Yo solo estoy saliendo con ella y estoy muy contento de todo lo que se está formando", señaló.

