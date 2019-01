Sandra Vergara ya no será parte de 'La banda del chino' [VIDEO]

Tras trabajar una larga temporada con Aldo Miyashiro, la conductora Sandra Vergara anunció su retiro de 'La banda del chino', espacio de entretenimiento que se encuentra bajo la señal de América TV.

La presentadora y actriz peruana utilizó su cuenta de Instagram para anunciar la triste noticia con un extenso y emotivo mensaje dedicado a sus ex compañeros de trabajo.

"@bandadelchino querida tengan un año maravilloso. Los extrañaré un montón, pero saben que mi corazón es todo suyo. A brillar y a romperla en el rating como siempre. Un beso enorme y hasta pronto Aldo Miyashiro gracias por todo amigo querido, siempre acuérdense de mi así de feliz", expresó la presentadora en su cuenta oficial de Instagram.

Los seguidores de Sandra Vergara lamentaron la noticia y no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios para despedirse de la presentadora de televisión.

"Debes quedarte en 'La banda del chino'", "Sandrita ya no te veré por las noches. Miles de suerte y bendiciones", "se te extrañará en 'La banda del chino', pero espero que sigas en la televisión, quizás como conductora de 'Esto es guerra'", "no puede ser. ¿Por qué dejas el programa?", "te voy a extrañar mi Sandrita bella" y "qué penita, tú conducías bien y lo hacías muy natural. Me encanta tu forma de ser y sobre todo tu sonrisa contagiosa", se pudo leer en los comentarios.

Por su parte, la producción del programa le dedicó un mensaje a Sandra Vergara: "Toda esta banda extrañará de tu inteligencia, ternura y esa enorme belleza de persona. ¡Gracias Sandrita, te queremos!".

Participación de Sandra Vergara en 'La banda del chino'