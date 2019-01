Hermana de Thelma Fardín defiende a Juan Darthés por venganza familiar

En problemas con la justicia. Tras la denuncia pública que hizo la actriz argentina Thelma Fardín sobre el actor Juan Darthés, a quien acusa de haber abusado sexualmente de ella, nuevas declaraciones aparecen en los medios de comunicación. Un familiar de la estrella de "Patito feo" se pronunció en una radio para desmentir a la estrella de televisión y salir en defensa del galán de telenovelas.

Carla Lescano, hermana de la actriz Thelma Fardín, comentó en una entrevista radial que su hermana estaba mintiendo sobre la acusación que hizo contra Juan Darthés, a quien señala públicamente como su violador. La joven mencionó que las declaraciones de la estrella de televisión no deberían de ser tomadas como ciertas porque no ha sido evaluada por especialistas.

“Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía arrobada a mi y yo no quiero estar expuesta. Uno sabe qué es verdad y qué no”, indicó Carla Lezcano en exclusivo para Radio Centro. Es una historia verídica. Yo no voy a salir a defender a nadie. No me gusta que estén mintiendo (...) Cuando a mí me pasó de verdad yo pasé por pericias médicas, me revisaron médicos. Lo que publiqué en mi cuenta de Facebook es mi opinión”.

En el programa "Nosotros en la mañana", el periodista Tomás Dente explicó el árbol genealógico de Thelma Fardín en el cual se conocen detalles de la infancia de la actriz argentina. En ellas se deja a entrever que las declaraciones de Carla Lezcano se habrían emitido en forma de venganza por una tragedia familiar.

Según se dio a conocer, la media hermana de Thelma, Carla Lezcano, fue violada en reiteradas veces por el padre de la estrella de "Patito feo". El hombre se mantuvo en el anonimato y escapó con la madre de la actriz, dejando a la víctima a cargo de su tía.

