Yahaira Plasencia olvida a Jefferson, ¿con Coto Hernández? [VIDEO]

Esta mañana la farándula local remeció con un anuncio. Jefferson Farfán e Ivana Yturbe son 'salientes' oficialmente, según contó Jazmín Pinedo. Luego de varios rumores la combatiente autorizó a la popular 'Chinita' a confirmar lo que muchos no esperaban; sin embargo, no serían la única pareja que estaría por nacer en Chollywood.

Yahaira Plasencia también estaría saliendo con Coto Hernández, según un informe del programa ‘Válgame Dios’. El programa dirigido por Rodrigo González y Gigi Mitri presentó unas imágenes que vinculan a la cantante con el bailarín.

Yahaira Plasencia y Coto Hernández publicaron unos similares mensajes en sus cuentas oficiales de Instagram. Primero la ex de la ‘Foquita’ interpretó una balada y compartió en un post, mientras que el bailarín difundió un video cuando el manejaba y la canción que utilizó para animar su viaje fue el mismo que cantó la ‘Reina del Toto’.

Asimismo, ambas figuras han empezado ha utilizar el mismo emoji de corazón en sus publicaciones de Instagram.

Como se recuerda, hace unas semanas atrás Coto fue invitado a ‘Válgame Dios’ donde Tilsa Lozano reveló que lo vio muy cariñoso con Yahaira, en ese momento, el bailarín solo negó cualquier vínculo con la salsera.

Al ser consultado sobre una presunta relación con Yahaira Plasencia, el costarricense Coto Hernández negó que tiene algo con la ex de Jefferson Farfán, pero no negó que le parece una excelente cantante. “Como cantante (la admiro) porque me gusta la salsa. Si me parece bonita, si lo es. SI me parece buena cantante, lo es” , indicó para el programa de Latina.

