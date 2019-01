Maluma deja emotivo mensaje al verdadero amor de su vida y alborota Instagram

Maluma, cantante de reggaetón, demostró que pese a interpretar temas musicales como 'Felices lo 4', 'Amigos con derecho', entre otros, que han generado controversia por las letras que contienen, realmente tiene un verdadero amor que ha logrado conquistar su corazón.

Natalia Barulich es la actual novia del colombiano de 24 años, y hoy celebra un año más de vida. Un día muy especial no solo para ella, sino también para el artista musical, quien se ha tomado la molestia dedicarle emotivas palabras en su cuenta de Instagram.

"Es tu cumpleaños pero realmente el regalo es para mi por tenerte a mi lado todos los días. Te amo Natalia HBD MY LOVE (I know you are gonna kill me because of this picture)", escribió el intérprete de 'Mala Mía' por el cumpleaños de su enamorada cubano-croata, quien alcanzó la popularidad en Latinoamérica gracias a su participación en el videoclip 'Felices los 4', que fue lanzado a finales del mes de maño del 2017.

Además del mensaje, Maluma compartió una fotografía en blanco y negro donde sale su novia tapándose ligeramente el rostro y esbozando una sonrisa. La publicación superó los 112 mil 'me gusta en menos de media hora y recibió miles de comentarios en la que los seguidores del cantante colombiano expresan su sentir ante el emotivo mensaje y aprovecharon la oportunidad para dejar un saludo de cumpleaños a la modelo.

"Hermoso mensaje para ella", "Feliz cumpleaños Natalia espero tengas un excelente año", "Sos hermosa", "Esa foto es hermosa", "Sos tan lindo y tan tierno me encanta verte así de enamorado te amo y feliz cumpleaños a la hermosa de Natalia", "Feliz cumpleaños a la persona que hace feliz a mi ídolo", fueron algunos de los mensajes que recibió Maluma.

Videoclip de 'Felices los 4'

Fue lanzado en Youtube en mayo del 2017. La canción narra las aventuras amorosas que tienen 4 personas, entre ellos, formándose, de esta manera, un 'cuadrado amoroso'. La modelo Natalia Barluchi tiene una importante participación en el videoclip.



