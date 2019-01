Maxi López: "Wanda me llama y toma a Icardi como un juego" [VIDEO]

¿Wanda Nara no olvida a Maxi López? El jugador del Vasco de Gama hizo fuertes revelaciones sobre las conversaciones que sostiene con la madre de sus tres hijos. Aparentemente la argentina le hace insinuaciones a su ex cuando su esposo no se encuentra en casa.

Durante una entrevista para el programa “Un Buen momento” de la radio La Red, Maxi López se animó a responder todas las preguntas (sin excepción) que le hiciera Martín Arévalo. Luego de varios años el argentino volvió a hablar sobre su exesposa.

“Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes”, empezó diciendo Maxi López sobre Wanda Nara.

“Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más”, agregó.

RESPUESTA DE WANDA

Luego de sus fuertes declaraciones, Wanda Nara, realizó un duro post en Twitter que, eliminó a los pocos minutos, pero no contó con la astusia de algunos internautas que capturaron el momento.

“¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí? Es cansado (que me etiqueten) en Twitter con entrevistas futbolísticas… El que cubría a la Selección parece que cubre espectáculos. No sabía nada”, escribió la esposa de Mauro Icardi.

Como se recuerda, Wanda Nara y Maxi López se casaron en 2008 y se divorciaron en 2013, posteriormente la mamá de cinco niños se volvió la esposa de Mauro Icardi en 2014.

schema.org