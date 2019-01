Juan Darthés no violó a Thelma Fardín, dijo la hermana de la actriz [VIDEO]

El caso de la violación sexual contra Thelma Fardín acaba de dar un giro inesperado tras las declaraciones que hiciera la hermana de la actriz. “Estoy segura de que Juan Darthés no la violó”, indicó Carla Lezcano.

Como era de esperarse, la revelación que hiciera la mujer complica más la situación de la actriz. Lezcano sería llamada para actuar como “testigo clave” que iba a presentar Fernando Burlando como parte de la defensa de Darthés, quien sigue un proceso legal acusado de violación sexual en Nicaragua.

“Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía arrobada a mi y yo no quiero estar expuesta. Uno sabe qué es verdad y qué no”, indicó Carla Lezcano en exclusivo para Radio Centro.

“Es una historia verídica. Yo no voy a salir a defender a nadie. No me gusta que estén mintiendo (...) Cuando a mí me pasó de verdad yo pasé por pericias médicas, me revisaron médicos”, agregó.

“Lo que publiqué en mi cuenta de Facebook es mi opinión”, acotó en referencia al post donde asegura que Juan Darthés no habría violado a Thelma Fardín.

La defensa de Thelma Fardín también se pronunció al respecto y aseguró que no se da mucha relevancia a sus declaraciones. “La prueba es débil porque la media hermana habla de algo que cree. Dice: ‘Yo no le creo’. Y la justicia no se basa en opiniones, se defiende con pruebas”, señaló Sabrina Cartabia para el Clarín.

Este es el audio en el que Carla Lezcano, hermana de Thelma Fardin sustenta su versión: