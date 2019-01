Alessandra Denegri es criticada por 'vulgar' gesto en Instagram [FOTO]

Alessandra Denegri, villana de telenovelas peruanas, causó todo tipo de comentarios con reciente difusión en su cuenta de Instagram. La actriz realizó un gesto obsceno y usuarios de la red social en mención repudiaron el hecho.

La actriz peruana posó en la fotografía con un pantalón azul desabrochado, brasier de animal print, el cabello corte hongo y el gesto de su mano que incomodó a algunos usuarios de la red social Instagram.

Alessandra Denegri, quien sufrió de abuso físico y psicológico en el pasado, acumuló más de 7 mil 'Me gusta' con la reciente publicación de Instagram, pese a las críticas que tuvo por señalar con el dedo medio en la instantánea.

"A mí no me gusta hablar de mi vida personal porque pienso que no es necesario y porque siento que hay casos más importantes que el mío. Las cosas que yo he vivido ya las he podido superar, no es que tenga vergüenza de contarlas. Sí, he pasado por situaciones de abuso, de violencia física y psicológica", escribió Alessandra Denegri en un post pasado.

Ahora, la actriz peruana volvió acaparar la atención de los usuarios de Instagram debido a la atrevida fotografía.

"Pareces dopada", "Qué vulgar, muy mal","Qué mala", "Todo bien, menos ese dedo", "Qué horrible foto", "Oh, caramba", "Estás 'reventada', Natali", "Buena toma con el dedo aquel, te felicito", fueron algunos textos que le dejaron en la sección de comentarios del perfil de Alessandra Denegri.

A modo de protesta, Alessandra Denegri ha publicado diversas fotografías en su perfil de Instagram, algunas con mensajes implícitos, mientras que otras han revelado más de la cruel y amarga realidad que sucede en nuestra sociedad.

"Nos están matando. Nos están quemando. Nos quejamos y nos tiran gas lacrimógeno, 23 feminicidios sólo en lo que va del año y 53 tentativas. ¿Y me dices que el feminismo no es necesario?

No podemos ser indiferentes, no podemos aceptar un mundo así donde el terror prevalece", escribió la actriz peruana en una pasada publicación de Instagram.

Alessandra Denegri en Instagram