Te odio, Luisito Rey llega al teatro

Sin duda alguna, el lanzamiento de ‘Luis Miguel: la serie’, que se emitió desde abril pasado en la plataforma Netflix, no solo significó el resurgimiento artístico del misterioso cantante sino que presentó a su padre, el desaparecido Luisito Rey, como uno de los villanos más temibles de la pantalla chica.

Así, para muchos, el personaje del español Óscar Jaenada, quien interpretó acertadamente al progenitor del ‘Sol de México’ en dicha ficción, se llevó las palmas de esta primera versión, logrando, contra todo pronóstico, no solo que sus temas vuelvan a sonar, sino el lanzamiento de merchandising, donde destacaron las camisetas y tazas con el hashtag, convertido en tendencia, #teodio Luisito Rey.

Nuestro país no fue ajeno a la fiebre por el personaje de la serie que protagoniza Diego Boneta, y ha sido el director, actor y productor peruano Michael Joan quien presentará la obra corta de teatro Te odio, Luisito Rey dentro del ciclo ‘Kontenedores’, que se presenta en el boulevard de Asia.

Joan, bachiller de Educación y actor egresado del Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú (TUC) y con estudios en Buenos Aires, Nueva York y Quito, es también fundador y director artístico de la Asociación Cultural ‘La Vale’, con la que presentó en el 2018 Entre colinas y senderos, Jardín de pulpos, Sueños de verano, Locos de cordura y Telefonito.es.

“Te odio, Luisito Rey trata sobre un encuentro entre la diseñadora de la famosa frase y el propio Luisito Rey, quien ha tenido que regresar desde el infierno para cobrar sus derechos de autor o, en este caso, su derecho de imagen”, cuenta Michael Joan, quien protagoniza la puesta junto a la actriz Leannes Camilo.

“Este encuentro poco cotidiano llevará al público a cantar las canciones de Luis Miguel, a reírse del absurdo de una historia cómica y a disfrutar las ocurrencias y estrategias de la diseñadora para no pagar ni un solo centavo de todas sus ganancias”, agrega.

Joan, además, recuerda que “la idea de este montaje se me ocurrió cuando el hashtag #teodio Luisito Rey se convirtió en tendencia y en una moda. Allí empezó todo”, cuenta sobre la puesta que dirige Claudia del Águila.

“Valgan verdades, si bien la serie de Netflix volvió a la palestra a Luis Miguel, no había quien no hablara de su padre, Luisito Rey. Él, simplemente, se adueñó de la trama y de las redes sociales, que devino increíblemente en el hashtag y el merchandising. De todo eso me agarré para escribir esta comedia, para las fans de Luis Miguel y los detractores de Luis Rey”.

En ‘Kontenedores’, que promueven por tercer año consecutivo, los actores Ismael La Rosa y Virna Flores se presentan, además, otras 13 obras de teatro, donde también figura Mart Point, escrita y dirigida por el propio Joan. “Es la historia de un hombre (Alex Mori) que se obsesiona por una simpática chica (Ingrid Altamirano), a tal punto que confunde la fantasía con la realidad. El espectador deberá meterse en la cabeza de este sujeto para tratar de entender qué es lo que sucede cada vez que ve a su amor platónico. La situación podría complicarse tanto que el cazador podría resultar cazado”.