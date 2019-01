Lady Gaga brilla en la alfombra roja con impresionante look [VIDEO]

Antes de la gala principal de los Golden Globes 2019, que se realizó el domingo 6 de enero, se desarrolló la alfombra roja de en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Entre las personalidades que llegaron a la alfombra roja de los Golden Globes 2019 estuvieron Ricky Martin, Emily Blunt, Jim Carrey, entre otros. Si bien algunos deslumbraron con sus trajes de gala, otros decepcionaron.

Una de las más esperadas en la red carpet de los Globos de Oro fue la cantante Lady Gaga, quien estuvo en la lista completa de nominados por su papel en la película "A Star is born" (“Ha nacido una estrella”).

Junto a Lady Gaga, estuvieron nominadas a ‘Mejor actriz en una película de drama’ Glenn Close (The Wife), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) y Rosamund Pike (A Private War).

Lady Gaga impresiona en la alfombra roja de los Golden Globes 2019

Era la más esperada por muchos… y al parecer no decepcionó. Para la ocasión, Lady Gaga apareció en los Globos de Oro vestida completamente de lila y con un deslumbrante look a base de diamantes.

Lady Gaga, quien llegó a la ceremonia de los Globos de Oro acompañada de Christian Carino, sacó aplausos con su largo vestido lila con mangas anchas y voluptuoso hacia su parte inferior, que dejaban ver sus hombros y unas abultados adornos en el antebrazo, de la casa Valentino.

La actriz que compartió roles con Bradley Cooper presumió joyas de Tiffany's. Según reveló la revista Billboard, los brillantes que lució la artista de 32 años están valorizados en cinco millones de dólares.



"El collar de Tiffany fue especialmente diseñado para Lady Gaga para la ceremonia de los Globos de Oro de hoy... Debido a que este es un momento tan especial, su primera gran entrega de premios de la temporada, queríamos que las joyas y el vestido se complementaran", indicó Tom Eerebout, uno de los estilistas de la cantante a The Hollywood Reporter.

Completó su look con el pelo recogido con un moño teñido de índigo claro.