Alejandra Guzmán comparte fotografía y la comparan con 'La Tigresa del Oriente' [FOTO]

Alejandra Guzmán es muy activa en sus redes sociales, constantemente comparte fotografías de lo que hace con sus seguidores. Sin embargo, una en particular ha llamado la atención de sus seguidores.

El pasado 22 de diciembre, la cantante mexicana compartió su saludo navideño a través de su cuenta oficial de Instagram: "Gracias por este año que me ha dejado tanto de las bendiciones: salud trabajo y buen rockandroll. Feliz navidad", fue lo que escribió la intérprete de 'Yo te esperaba'.

El mensaje fue acompañado de una fotografía, donde ella luce un vestido de color negro y está peinada con una cola alta. Pero es su rostro lo que llamó la atención de sus seguidores. La mayoría señala que ella se ha realizado algún retoque y otros inclusive la compararon con nuestra compatriota, 'La Tigresa del Oriente'.

"Ya va por el camino de la 'Tigresa del Oriente', que fea, yo no estoy en contra de las cirugías, pero porque tienen que ponerse estas porquerías en la cara que las dejan tan feas", "¿Fer? ¿La Tigresa? ¿Lyn May? ¿O todas ellas juntas? Pobrecita...", "Es 'La tigresa del Oriente', el paso de los años hay que llevarlos con dignidad", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. La cantante no se ha pronunciado si se ha realizado alguna cirugía en el rostro.

La Guzmán

La mexicana espera con ansias el estreno de su bioserie a través de un canal de su país. 'La Guzmán' está protagonizado por la actriz colombiana, Majida Issa, quien debió aprender el acento para ser, prácticamente, el clon de la rockera. La grabación de la serie duró seis meses.