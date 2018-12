J Balvin, Bad Bunny y Cardi B en la lista de los cantantes favoritos de Barack Obama

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama publicó el 28 de noviembre su lista de las mejores canciones de 2018. "A medida que el 2018 llega a su fin, sigo con una de mis tradiciones favoritas y comparto mis listas de fin de año", escribió Obama en su cuenta de Instagram.

"Me da un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre el año a través de los libros, las películas y la música que me parecen más estimulantes, inspiradores o simplemente amados. También me da la oportunidad de destacar a autores, artistas y narradores talentosos, algunos con nombres familiares y otros de los que quizás no haya oído hablar antes", finalizó el exmandatario.

La sorpresa de la lista fue 'I Like It', canción de Cardi B en colaboración con Bad Bunny y J Balvin. Sin embargo, esta no es la primera vez que Obama incluye a J Balvin en su lista, el año pasado lo reconoció por su canción 'Mi Gente'.

Cardi B no dudo en responder la publicación de Obama. "Yaaayyyyy. Estoy en la lista. Eso significa que estoy realmente cerca de conocer a los Obamas. Muahahaha", escribió en su cuenta de Instagram la cantante.

Por su parte, J Balvin le dedicó una historia de Instagram al político: "Una vez más, nuestro señor presidente Obama ama una de nuestras canciones. El año pasado fue 'Mi Gente' que al presidente le gustó y ahora es 'I Like It' junto a Bad Bunny". El reggaetonero Bad Bunny aún no se pronuncia sobre el tema.

Este fue el agradecimiento de J Balvin a Barack Obama

Esta es la canción que se incluye en la lista de Barack Obama