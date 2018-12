¿Nicola Porcella no regresará a Esto es Guerra? [FOTOS]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nicola Porcella hizo un anuncio relacionado a 'Esto es Guerra' que sorprendió a sus fans, sin embargo, muchos coincidieron que estaba relacionado al Día de los Inocentes.

"Y después de 7 años llego el momento de decir adiós. Esta vez no es una broma o estoy queriendo hacer intriga para el otro año, esta vez es el adiós al reality que me ayudó a crecer y salir adelante. Llegó el momento de emprender nuevos rumbos, pero siempre agradecido con los que me abrieron las puertas en este mundo de la televisión", fue lo que escribió el capitán histórico, el mensaje lo acompañó de dos fotografías en la que se le ve vistiendo el uniforme de los leones y los guerreros.

La publicación superó los 14 mil 'me gusta' en menos de una hora. Pero fue borrada por el guerrero lo que haría dudar que el anuncia sea verdadero.

Esto es Guerra se renueva

Según fuentes cercanas a la producción de 'EEG' al cual tuvo acceso Instarándula, hay ocho combatientes que tendrían un pie dentro de Esto es Guerra. Ellos son: Said Palao, Bruno Agostini, Gino Assereto, Ivana Yturbe, Michela Elias y Stheffany Loza.

Con respecto a la conductora que reemplazaría a María Pia Copello se manejan tres nombres: Ana Carina Copello, Rebeca Escribens e incluso Jazmín Pinedo.

La producción de 'Esto es Guerra' todavía no ha confirmado esta información y de haber algún cambio se dará a conocer en el primer programa de la temporada de verano del popular programa de América Televisión.