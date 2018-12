Vidente colombiana asegura que Luis Miguel murió hace más de 15 años

La vidente colombiana Deseret Tavares volvió a referirse de Luis Miguel. Hace unos días en el programa "Basta de Todo", de Radio Metro Argentina, ya había dicho que el 'Sol' de México habría muerto 'hace rato', agregó también, que quien aparece como el cantante en realidad es un doble. En ese momento, la pitonisa no dio más detalles del presunto fallecimiento del cantante.

Sin embargo, fue en una entrevista para la revista 'TV Notas', que la colombiana se animó a contar más de su revelación. "Las cartas me han estado diciendo desde hace dos años que la persona que nosotros hemos estado viendo como Luis Miguel, no es el verdadero", señaló.

Cuenta además que ella habría querido dejar ahí el tema y no indagar más, pero escuchó la voz de su guía y decidió volver a tirar las cartas para saber más sobre el interprete de 'La Incondicional'. "Sale que él definitivamente no está vivo, la persona que vemos es un doble", continuó, "El tarot me dijo que él falleció hace quince o dieciocho años, y que fue asesinado por órdenes de un hombre poderoso, sea presidente, o gobernador u hombre de poder, porque habla de un emperador. Para mí es una figura política, y que fue de una manera violenta. Lo sepultaron en un lado y luego lo sacaron y lo depositaron en un lugar cerca del agua".

Detalla además que el cantante estaría enterrado en México y cerca de una gran masa de agua, y que en su muerte habrían estado involucradas dos mujeres. Con respecto a Aracely Arámbula, Deseret señaló que ella se dio cuenta de que el Luis Miguel de ahora era un impostor. Inclusive, mencionó que el verdadero cantante jamás habría autorizado contar su historia en la televisión.

Finalmente, Deseret Tavares asegura que recibe varios mensajes en sus redes sociales que confirman su revelación.