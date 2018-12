Hija de Jennifer Lopez debuta en videoclip dirigido por su madre [VIDEO]

Jennifer Lopez acostumbra sorprender a sus fans, pero esta vez buscó superarse y sorprenderse a sí misma, por lo que decidió dirigir su más reciente videoclip de la canción 'Limitless', compuesta por Sia y que además es el soundtrack de la película 'Jefa por accidente' ('Second Act'), donde JLo es la protagonista.

Sin duda, esto ya es un gran paso en la carrera de la cantante, pero lo que llama la atención de este videoclip, es la participación de Emme, hija de JLo, fruto de su relación con Marc Anthony.

La pequeña interpreta la versión infantil de una Jennifer Lopez que hace lo imposible para llegar a lo más alto de una montaña. Si bien, Emme se ha mostrado totalmente profesional durante la grabación del video, al principio a la diva del Bronx no le gustó mucho la idea de 'contratar' a su propia hija, así lo reveló en una entrevista con Jimmy Fallon.

"Dios mío... Durante mucho tiempo le dije que no, pero al final, antes de decirle que sí, le expliqué que si lo hacía no podría decir de pronto que estaba cansada a la mitad, porque tendríamos que hacerlo. Y no te puedo explicar lo maravillosa que estuvo. Estaba tan orgullosa... Hasta se me olvidó que estaba dirigiendo mi primer vídeo, todo giraba en torno a ella", señaló la cantante.

Este es el nuevo videoclip de Jennifer Lopez

Como se sabe, Emme y Maximilian David, de 10 años, son fruto de su relación con Marc Anthony, con quien contrajo matrimonio en 2014 y se divorció en 2012.